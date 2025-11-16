第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、１６日午前１０時１４分頃から同１０時半頃にかけて、沖縄県石垣市の尖閣諸島・南小島沖の領海に中国海警局の船４隻が相次いで侵入した。いずれも砲を搭載しており、海上保安庁の巡視船が海警船に対して退去を求めている。海警船の領海侵入は１０月１５日以来。