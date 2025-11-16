東京・港区で女性が男に刺されました。男は現場から逃走しているということです。【映像】事件現場付近の様子午前10時半ごろ、港区赤坂で「人が刺された」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、40代の女性が男に刺されたということです。女性はけがをして出血していますが、通報があった際には意識はあったということです。男は黒い帽子を被っていて、現場から逃走していて、警視庁が行方を追っています。（A