「ゲームオーバーって感じがあったんですよ。絶望って感じでした」と、ＴＢＳの単独取材で振り返る俳優・兒玉遥さん。芸能界で華々しく活躍していた彼女の心は、一方で苦しみ続けていたのです。【写真を見る】独自【 兒玉遥 】躁うつ病と闘った730日を明かす「過去の自分を正解にしていく」15歳でHKT48に所属し、現在は俳優として活躍する兒玉さんが、自身が経験した、躁うつ病との闘いを赤裸々に綴った自叙伝『1割の不死蝶 う