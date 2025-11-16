宮城・大崎市で、線路沿いを走るイノシシの親子の姿がカメラに捉えられた。イノシシはあわせて7匹いたとみられ、撮影者もこれほど多い群れに遭遇したのは初めてだったと明かしている。線路脇から“イノシシ親子”宮城・大崎市の線路沿いで10月に撮影されたのは、車の目の前を走るイノシシの群れ。線路の柵から現れたイノシシの群れは、親1匹・子ども6匹、あわせて7匹の親子とみられる。撮影者：目の前に大きな黒い物体が固まってい