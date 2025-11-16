交通事故が多くなる年末年始に向け、日本テレビの林田美学アナウンサーが、そらジローと一緒に交通安全を呼びかけました。日本テレビ 林田美学アナウンサー「これから年末年始、あわただしい時期に入ってきますが、どうか焦らず急がず、しっかり交通ルールを守って楽しい年末年始を過ごしましょう」16日、東京・新宿で開かれたイベントには、警視庁四谷署の一日署長を務める日本テレビの林田美学アナウンサーとそらジローが登場し