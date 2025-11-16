16日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した自民党の田村政調会長代行は、「汚い首を斬ってやる」などと投稿した中国の大阪総領事について、謝罪などがなければ国外退去を含む対応をするべきだとの考えを示しました。自民党・田村政調会長代行：本人からおわびがあるのが普通。その上でどうするか。あとは中国政府がどういう判断をするかの話。それでも何も対応がなければ、その時（日本政府が）しかるべき対応せざるを得