西武は16日、育成2位で指名した今岡拓夢（神村学園高）と入団交渉を15日に行ったと発表した。今岡は球団を通じて「ドラフト会議で指名された当初はあまり実感がありませんでしたが、指名あいさつ、内諾を終えてやっと実感が湧いてきて、ワクワクしています。いままでより成長した姿で入寮の日を迎えられるよう、しっかり練習して残りの期間を過ごしたいと思います。1日でも早く、支配下選手になって一軍で結果を残してチームに