福岡都市圏を通る「警固断層帯」を震源とした地震に備え、16日、福岡市西区で住民などが参加する防災訓練が行われました。訓練は震度6強の地震を想定して行われ、地域住民や消防、自衛隊など約500人が参加しました。訓練は「TKB＝トイレ・キッチン・ベッド」に重点が置かれ、参加した住民が避難所のベッドやテントを組み立てるほか、トイレカーの展示、キッチンカーによる食事の提供などが行われます。先月末に発表さ