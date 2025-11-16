【モデルプレス＝2025/11/16】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが11月15日、自身のInstagramを更新。婚姻届の証人はかしゆかとのっちだと明かした。【写真】3Perfume3人の本名書かれた婚姻届◆あ〜ちゃん、婚姻届を公開あ〜ちゃんは11月11日に自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表。これを受け、かしゆか・のっちに守られながら婚姻届を持つオフショットを公開した。証人欄にはかしゆかとのっちの本名が