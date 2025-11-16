【モデルプレス＝2025/11/16】超特急の柏木悠（ハル）が11月16日、都内で行われた1st写真集「19→20」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席。写真集にまつわるメンバーとの会話を語った。【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット◆柏木悠、メンバーとの会話写真集をメンバーに渡したかという質問に対しては「それがまだ渡せてないんですよ」とコメント。「それこそ、この間『まだ？』って言われたんです。『写真集ちょうだいよ』って言