1.触ってほしい 猫は、飼い主さんに触ってほしいときにお尻を上げることがあります。これは、母猫にお尻を舐めてもらっていた子猫時代の名残です。飼い主さんに対して、「ナデナデしてね」「お世話をしてね」と甘えているのでしょう。 また、猫の尻尾の付け根には、フェロモンを出す分泌腺があります。多数の神経が詰まっている場所でもあり、触られると気持ちいいのかもしれません。お尻を上げて擦り寄ってくるときは、