スウェーデン代表が苦境2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）の欧州予選でスウェーデン代表が苦しんでいる。スイスに1-4で敗れたチームは直近4試合未勝利でグループ最下位に沈む。本大会への実は閉ざされていないものの、英メディアでもタレント軍団の不振が取り上げられている。イングランド・プレミアリーグのリバプールでプレーするFWアレクサンデル・イサクや同トットナムのMFデヤン・クルゼフスキらの攻撃的なタレント