料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。年中出回ってはいますが、きのこが美味しい季節になりました！今回は、きのこを3種類ミックスして作る、生クリームなしでも旨味たっぷりな、きのこのクリームスープをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらきのこのクリームスープを作るのにかかる時間約20分きのこのクリームスープのカロリー約122kcal／1人分食物繊維たっぷり！きのこのクリームスープのレ