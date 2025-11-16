16日朝早く、福岡県宗像市の県道で酒を飲んで車を運転したとして、自称・会社員の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、16日午前5時ごろ宗像市田熊の県道で、「車が止まっている。運転手が寝ているようだ」と110番通報がありました。駆けつけた警察が交差点の手前で停車し続けている車を発見。運転手の男に声をかけたところ、車は急発進しましたが、およそ100メートル先で再び停車しました。男