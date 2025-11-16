美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、大人顔、子供顔それぞれに似合った2025年版の垢抜けヘアとメイクをご提案します。【詳細】他の記事はこちらあなたは大人顔？子供顔？大人顔、子供顔それぞれの特徴を確認してみましょう。大人顔・子供顔の定義には諸説ありいろいろな診断方法があります。シンプルにチェックして傾向をつかむには、以下の方法がおすすめです。大人顔or子供顔を診断する5つのチェックリ