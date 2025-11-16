食楽web 料理の保存から食卓、その後の片付けまで、すべての工程での使いやすさと美しさを兼ね備えた「うつわにもなる保存容器」が、『株式会社マーナ』より2025年10月27日に発売しました。 週末に食事を作り置きする人が増えている中、プラスチック製の保存容器は、においや色移りが気になったり、油汚れが落ちにくかったり、お手入れにひと手間かかる場合があります。 そんな日常のプチストレスを解決してくれる