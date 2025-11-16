◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）こんにちは！エリザベス女王杯は毎年頭を悩ませる難解なレース。今年はココナッツブラウンに期待します。前走の札幌記念では相手のレベルが上がったなか、初の２０００メートルで道中も外めを追走しながら、直線では大外から一気にまくりにいった末脚が強烈でした。末脚と言えば３走前の錦Ｓにも驚きました！１週前には栗東・ＣＷコースで