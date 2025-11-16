今回はダイソーで購入できるおすすめ小物収納をご紹介！人気のタイプで、これは売り切れる可能性もあります…。基本的にはキッチンで使われることの多いアイテムですが、さまざまな場所で活躍してくれるスグレモノ。今回は「じゃないほう」の使い方をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アメニティーラック（クリア）価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅11.4cm×奥行10.4cm