今回ご紹介するのはダイソーで購入したサイドテーブル。もはや家具屋さんで売られていてもおかしくない、無垢の木のテーブルに見えるような高見えアイテムなのですが、お値段は770円（税込）です。組み立ても簡単ですぐに使えるのがうれしいポイント。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サイドテーブル価格：￥770（税込）サイズ（約）：直径39cm×高さ42cm耐荷重量（