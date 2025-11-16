毎日持ち歩いているICカード。大人が使いやすいデザインのケースもあることにはあるのですが、もっとシンプルで使い勝手の良いものがないかな〜と思っていた筆者。ダイソーに行くと、そんな声に答えるように理想的なアイテムが￥110（税込）で販売されていました！早速GETしてきたので、詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：IDケース（クリア、乳白、黒）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ