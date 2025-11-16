イギリスやポルトガルに嵐が直撃し、死傷者が出ています。これはイギリス・ウェールズの映像。茶色く濁った水が街を覆っています。イギリスやポルトガルなどを「クラウディア」と名付けられた嵐が襲い、大規模な洪水が発生。ロイター通信によりますと、ポルトガルでは3人が死亡、数十人が負傷しました。ヨーロッパ各地では洪水警報が発令され、救急隊が救助活動を続けています。