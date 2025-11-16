［翔Ｓｈｏ‐ｔｉｍｅ］４度目ＭＶＰ＜上＞ドジャースの大谷が３年連続４度目のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。快挙の背景と、ポストシーズンも含めたメジャー８年目の奮闘をたどった。「ＧＯＡＴ」と称賛称賛の声が止まらない。ＭＶＰのナ・リーグ最終候補に入っていたメッツの強打者ソトは発表日の１３日、大谷について語った。「史上最高の選手の一人と肩を並べられるのは素晴らしいことだよ」。この５年間で４度目