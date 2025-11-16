妊婦やその家族にくつろいだ時間を過ごしてもらおうというイベントが15日に秋田市で開かれました。JA共済連秋田がきのう開いたイベントには、ゲストにお笑いトリオ・森山中の村上知子さんが招かれ母としての経験を語りました。村上さん「陣痛促進剤ってがんがんくるじゃないですかだから息できなくなっちゃって。家族の方は本当にサポートしてあげてほしいです」胎教コンサートと銘打った演奏会も開かれ、訪れた人たち