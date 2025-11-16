夜中におなかが痛み目を覚ました、えむしとえむふじん(@mshimfujin)さん。またおなかを壊したのかも…とトイレへ向かいます。しかし、おなかを下すわけでもなくいつまでたっても引かない痛み。さらに、いつもの腹痛とは違う強い痛みで吐き気まで出てきてしまいます。2時間痛みと吐き気に耐え、ようやくこれはただの腹痛ではないと気づいたえむふじんさん。一体何があったのでしょうか。 ©︎mshimfujin &