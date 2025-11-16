任期満了に伴う霧島市長選挙の投票が16日朝から行われています。霧島市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、新人で元市議会議員の山田 龍治さん(50)、新人で元市役所職員の今吉直樹さん(45)、現職で3期目を目指す中重 真一さん(48)のいずれも無所属の3人です。投票は午前7時から市内81か所で行われています。投票は一部を除き午後7時までで、即日開票されます。