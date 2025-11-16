金沢市で大規模な地震を想定した防災訓練が行われ、避難所の鍵が自動で開くキーボックスの運用などを確かめました。金沢市の諸江町小学校で行われた訓練には180人の住民が参加し、市内で震度6強を観測する直下型地震が発生したことを想定して行われました。訓練では、地震の振動を感じ取り、避難所の鍵が自動で開く「自動解錠キーボックス」の運用方法を確かめていました。「ガラス窓を割って入ったという事も聞いている。感震で開