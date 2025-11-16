15日の韓国戦で2安打2打点と活躍した西川史礁(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は11月15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」（東京ドーム）の第1戦を11-4で快勝した。「7番・左翼」で先発出場した西川史礁（ロッテ）が、3打数2安打2打点。追加招集で代表入りした22歳のルーキーが、来春のWBCに向けて猛アピールした。【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る