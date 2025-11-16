がんについて正しい情報を知り、学んでもらいたいと「ちゃやまちキャンサーフォーラム」がＭＢＳ本社で開かれています。今年で１１回目となる「ちゃやまちキャンサーフォーラム」。２０の患者会が出展しています。午前中はがんになってなくしたもの、見つけたものについて、声帯を失ったがん患者の男性が自分の声を録音したＡＩ音声を使ってスピーチしています。（手術で声帯を失うがん患者・蔦井進さん）「大抵の人が思