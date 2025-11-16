約２万人のランナーが神戸の街を駆け抜ける「神戸マラソン」が開かれています。午前９時、約２万人のランナーが一斉にスタートしました。神戸マラソンは阪神・淡路大震災からの復興を支えてくれた人たちへ感謝を伝えようと始まりました。震災から３０年が経過した今年のテーマは『感謝と友情』。復興の象徴「ヒマワリ」をイメージした黄色い手袋で走る人の姿もありました。（観客）「活気があって楽しかった。見ている