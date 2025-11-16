旭川市の国道にかかる橋の上できのう(2025年11月15日)夜、車3台が絡む事故があり、2人が病院に搬送されました。いずれかの車が凍結路面でスリップしたとみられています。事故があったのは旭川市永山町13丁目の国道39号にかかる牛朱別大橋です。きのう(15日)午後9時ごろ、軽トラックと乗用車2台のあわせて3台が絡む事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた75歳の男性と乗用車に乗っていた20代の女性のあわせて2人が病