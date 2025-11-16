16日未明、桜島が爆発し、噴煙が火口から4400メートルの高さまで上がりました。鹿児島地方気象台によりますと、16日午前0時57分、桜島が爆発し、噴煙は火口から4400メートルの高さまで上がりました。桜島の爆発は2025年8月22日以来で、噴煙の高さが4000メートルを超えたのは、2024年10月18日以来だということです。その後も午前10時までに3回の爆発が観測されています。このあと噴火があった場合、霧島