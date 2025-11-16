昨日夕方、金沢市内で道路を横断していた高齢女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。事故があったのは金沢市押野の県道で、15日午後6時頃、「人が倒れている」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、米泉方面から押野方面に走行していた普通乗用車が道路を横断していた女性(78)をはねました。女性は心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に外傷性ショックで死亡が確認されました。現場