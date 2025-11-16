◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）最終ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。２位と５打差の単独トップで出た金子駆大（こうた）＝ＮＴＰホールディングス＝が２番、３番で連続バーディーを奪うなど前半で２つ伸ばし、通算１７アンダーの単独首位で折り返した。ツアー未勝利の３３歳、李尚熹（イ・