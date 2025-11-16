きょうは全国的に概ね晴れる見込みですが、北海道では夜は雨や雷雨となる所がありそうです。あすは寒冷前線が通過する影響で、山陰や北陸、東北と北海道では、雲が多く雨や雪となりそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。最高気温は、きょうとあすは全国的に平年並みか高い予想ですが、強い寒気があすの夜から次第に日本列島に流入してくるため火曜日から木曜日にかけて気温が低下する地域が多そうです。体調管理にご注意く