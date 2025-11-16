2017年3月に再婚を果たした歌手の藤あや子さん。お相手は藤さんより24歳年下の31歳の男性でした。ふた回りも年齢が違うため、はじめはほかの女性に夫を勧めていたそうですが、ふたりの距離は徐々に近づいていって── 。 【写真】「24歳差なんて関係ない」還暦過ぎた藤さんのビキニ姿が美しすぎる！（全18枚） ひと回り年下かと思ったら「ふた回り年下だった」 着物やドレスと違ったラフな格好もお似合い