福島市長選は１６日午前７時に投票が始まった。午前１１時現在の投票率は８・２３％で、前回より１・４５ポイント高い。立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、新人で前衆院議員の馬場雄基氏（３３）、３選を目指す現職の木幡浩氏（６５）（国民民主・社民推薦）、新人で政治団体代表の高橋翔氏（３７）。選挙戦では、現市政への評価や福島駅前の再開発などを争点に舌戦が展開された。木幡氏は自民、立憲民主、公明の