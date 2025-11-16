【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）【映像】「３秒で３回フィニッシュ」の一部始終U-17日本代表のFW浅田大翔（横浜FM）が魂のゴールを蹴り込んだ。U-17南アフリカ代表GKに2連続でセーブされたが、3秒間で3度のシュートを放つ執念を見せてゴールネットを揺らした。U-17日本代表は11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17