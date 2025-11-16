15日夜、広島県で民家を全焼する火事が2件発生しました。1人の遺体がみつかり、1人と連絡がとれていません。火事があったのは、広島市東区の住宅です。消防によると15日午後11時ごろ、「平屋から炎が見える」と近所の人から通報が相次ぎました。近所の人「外に出たらバチバチと炎が見えたので、火事だとすぐ気づいた。物が落ちているような感じで、ボン、ゴトンというような音がしていた」木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡から1