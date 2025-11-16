「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が16日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。東京・代々木第一体育館で15日に行われた格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガール衣装を投稿した。「『K−1 WORLD MAX 2025』にスペシャルラウンドガールとして出演させて頂きました！！」と報告。「選手の皆さんの真剣な姿に刺激を受けつつ、私自身もその場に華を添えられ