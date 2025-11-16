震災で液状化被害を受けた金沢市の粟崎地区について市は、当初の計画を前倒しし、年明けに着工する方針を示しました。きのうの住民説明会で市は、地中に設置した排水管に地下水を流れ込ませ、地盤の強度を向上させる工法を採用すると説明。工事期間については当初予定していた来年度の着工を前倒しし年明けから工事に取り掛かる方針を示しました。■金沢市 村山卓市長「年明けからはなんとか小学校近くのところの液状化対策工事か