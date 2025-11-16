オートザムAZ-1ホンダ・ビートやスズキ・カプチーノに並んで、オートザムAZ-1というもう1つの軽スポーツカーが存在する。ホイールベースはわずか2235mmで、「究極の日本製マイクロマシン」とも称された。前後ストラットサスペンションと全輪ディスクブレーキを採用し、バランスの取れたハンドリングを実現。横置き657ccエンジンから64psを後輪に伝達するが、車重はロータス・エリーゼ並みの720kgしかない。【画像】スーパーカーメ