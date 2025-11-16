任期満了に伴う射水市議会議員選挙はきょう、投票が行われ、午前11時現在の投票率は11.44パーセントで、前回の同じ時間と比べて1.29ポイント低くなっています。投票は、午前7時から市内33か所の投票所で始まりました。今回の射水市議会議員選挙は、定数が2つ減った20に対し、現職16人、新人12人、元職2人の30人が立候補し、定数を10上回る激戦となっています。午前11時現在の投票率は11.44パーセントで、前回の同じ時