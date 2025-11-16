ナチュラルでどこか懐かしい世界観が人気の〈Samansa Mos2〉が、再び“鏡の国のアリス”と夢の共演を果たしました。第2弾となる今回は、ルイス・キャロルの名作『鏡の国のアリス』をモチーフにした全8型を展開。アリスのエプロンをイメージしたワンピースや、物語の挿絵をあしらったスウェットなど、繊細なデザインの中に遊び心が光ります。冬の装いを物語の世界へ誘う、特別なコレクションです。 アリスの物語