富山県はきょう、射水市の県営渡船の運航を休止し、ジャンボタクシーで代行する社会実験を行っています。射水市の越ノ潟と堀岡を結ぶ県営渡船は、地域の足として長年利用されていますが、県は、船の老朽化や船員不足、燃料費の高騰などを背景に運航体制の見直しを検討しています。このため、きょうと今月23日の2日間運航を休止し、ジャンボタクシーで代行する社会実験を行います。ジャンボタクシーの運行は原則3