職場で「こんな人が部下にいたら頼もしい」「一緒に働きたい」と思うような有名人は誰でしょうか？「部下にしたい有名人」ランキングの1位は芦田愛菜さんでした。明るい人柄や聡明さが支持を集めました。【写真】鈴木福さんもランク入りしました！講演会講師派遣サイト『スピーカーズ』を運営する株式会社タイムと株式会社NEXERが、2025年9月から10月にかけ全国の男女1000名を対象にインターネットアンケート形式で実施されました