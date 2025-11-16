2025年11月12日、中国のポータルサイト・捜狐に「『鬼滅の刃』竈門炭治郎の父の才能はどれほどすごいのか」と題した記事が掲載された。記事はまず、「周知の通り、日本アニメの主人公の父親はしばしばただ者ではない存在だ。『鬼滅の刃』でも例外ではない。主人公の父・竈門炭十郎（かまどたんじゅうろう）は物語冒頭ですでに故人となっているが、実は作中でも極めてまれな天賦の才を持つ人物であり、息子の炭治郎（たんじろう）を