ソフトバンクを戦力構想外となっていた武田翔太投手（32）が16日、韓国のSSGに入団することを明かした。自らのインスタグラムを更新し、移籍を報告した。投稿で武田はソフトバンクの関係者やファンへ感謝を述べた上で「自分自身もう一度成長し、進化できる環境に飛び込みたいという強い思いがあります」と経緯を説明。「ホークスで学んだすべてを胸に、韓国でも全力でマウンドに立ち、チームの勝利に貢献できるよう頑張ってい