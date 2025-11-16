U-17韓国代表は現地11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド32でイングランド代表と対戦。０−２で完敗し、敗退が決定した。韓国のメディアは、グループステージを２勝１分けの無敗（F組２位）で抜けながら、強豪のイングランド（E組）と対戦した点を嘆いている。『スポーツワールド』は「韓国はイングランドに敗れた。このひどい組み合わせに涙を流した」と見出しを打ち、「強敵と早すぎる対戦。難し