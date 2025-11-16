初心を忘れず挑戦を続けているからこそ、急成長を遂げているのだろう。日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律が得点し、２−０で勝利した。この一戦で“またもや”評価を高めたのが、代表４キャップ目の鈴木淳之介だ。10月のブラジル戦（３−２）でのフル出場で注目を集めた22歳は、ガーナ戦でも左ストッパーで先発し、攻守で安定感抜群のパフォーマンスを披露