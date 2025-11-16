「MINATOシティハーフマラソン2025」（スポニチ後援）は16日、港区立芝公園周辺をスタート、東京タワーにフィニッシュするコースに6553人がエントリーして行われた。男子ハーフ総合は黒田雄紀（30＝ONETOKYORC）が1時間5分56秒で2連覇を飾った。「夏は不調で走れなかった。今月くらいにようやく体調が戻ったので、今日はどうかなと思ったが、最初から突っ込んだ」と強気なレースを展開。序盤から独り旅で2位に1分33秒も